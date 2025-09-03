Karakteristieke kabeltram ontspoort in Lissabon, minstens vijftien doden, meerdere gewonden
Sodeju
Wat de rode dubbeldeksbus voor Londen is en de gondel voor Venetië, is het ouderwetse kabeltrammetje (afkomstig uit 1885) voor Lissabon. Hartstikke leuk om tussen het zuipen van lachwekkend goedkope drank door een keertje in te zitten, maar niet vandaag, want zojuist is een exemplaar ontspoord, met als gevolg nu al drie doden, twintig gewonden (waarvan zeker negen ernstig), en meerdere mensen die nog klem zitten. Naar verluidt zou een kabel het hebben begeven, waarna de tram los kwam en tegen een gebouw aan knalde.
Update 21:35 inmiddels minstens 15 doden
Dit ziet er: niet goed uit
Reaguursels
