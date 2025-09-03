achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Karakteristieke kabeltram ontspoort in Lissabon, minstens vijftien doden, meerdere gewonden

Sodeju

Wat de rode dubbeldeksbus voor Londen is en de gondel voor Venetië, is het ouderwetse kabeltrammetje (afkomstig uit 1885) voor Lissabon. Hartstikke leuk om tussen het zuipen van lachwekkend goedkope drank door een keertje in te zitten, maar niet vandaag, want zojuist is een exemplaar ontspoord, met als gevolg nu al drie doden, twintig gewonden (waarvan zeker negen ernstig), en meerdere mensen die nog klem zitten. Naar verluidt zou een kabel het hebben begeven, waarna de tram los kwam en tegen een gebouw aan knalde
Update 21:35 inmiddels minstens 15 doden

Dit ziet er: niet goed uit

Tags: lissabon, portugal, kabeltram
@Schots, scheef | 03-09-25 | 20:59 | 46 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.