Özcan Akyol heeft een theatershow te verkopen dus Özcan Akyol is een theatershow aan het verkopen. En hoe. Hij zit nog maar net in een Amersfoorts eetcafé of hij heeft al een verschil tussen DE GEWONE MAN Özcan Akyol en DE ELITE zoals een menukaart van een Amersfoorts eetcafé te pakken, en wel het zeggen van PLAT OF BRUIS plaats van PRIK. Nu is plat of bruis zeggen over water vooral een Vlaamse uitdrukking maar dat mag voor Özcan Akyol de pret niet prikken. Hij is een jongen van de straat en op de straat zeggen ze prik. Dat ze dan iets heel anders bedoelen, doet er nu even niet toe. Özcan Akyol wast zijn handen ook niet als hij naar de wc is geweest, dat kennen ze niet in zijn sociale klasse, maar hij pist gewoon in een hoek van de kamer. Als hij in de supermarkt komt, dan betaalt hij niet aan de kassa, daar hebben ze nog nooit van gehoord in zijn sociale klasse, maar doet zes blikjes Red Bull in een plastic tasje en zwaait drie keer met zijn pipa en loopt de winkel uit. Moet Özcan Akyol naar de tandarts, dan maakt hij geen afspraak, daar doen mensen uit zijn sociale klasse niet aan, hij slaat gewoon de tandarts een blauw oog en neemt voor zeshonderd euro aan lachgaspatronen mee. Özcan Akyol doet ook niet aan richting aanwijzen op de snelweg, dat hebben ze in zijn sociale klasse nooit geleerd, hij eet niet met mes en vork, daar was in zijn sociale klasse geen geld voor, en vindt een goed lopende zin schrijven ook gewichtig doen om niks. Mensen uit zijn sociale klasse kunnen mensen uit andere sociale klassen gewoon lekker vertellen dat ze 'prik' zeggen in plaats van 'bruis' en verdienen daar dan hun geld mee. Mooi man. Het lijkt wel hiphop.

PS Vreemde manier van bedienen, om met meerdere mensen iemand te vragen wat voor water hij wil