Beelden van gistermiddag in Amsterdam. Vincent zag het koren, Einstein het getal, Zeppelin de zeppelin en deze boomer zag een Tesla en dacht 'daar moet een hakenkruis op'. Wat er toen gebeurde is gefilmd door de eigenaar want je kunt zeggen van Elon Musk wat je wilt maar negen beveiligingscamera's op een elektrische auto monteren dat kan zijn personeel wel.

IN DE VS: Zijn ze inmiddels al een stukje verder geradicaliseerd (maar echt)