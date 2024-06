Gespot in Amsterdam-Noord, aan de Asterdwarsweg, recht tegenover het voormalige poortgebouw van Asterdorp, het mislukte onrendabelenproject dat in de oorlog door de Duitschers werd gevorderd om er het vierde ghetto van de stad te maken. In totaal hebben er 307 Joden in Asterdorp gewoond, 227 van hen zijn vermoord (wiki). Meer over dit "Klein Westerbork" via Het Vergeten Getto. De hakenkruis-dader ligt natuurlijk op het kerkhof staat op de CCTV!