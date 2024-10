Ja hee partij van goed bestuur nou wordt 'ie mooi: "Folkert Idsinga, de staatssecretaris voor belastingen, wil geen openheid geven over zijn zakelijke belangen. Idsinga heeft onder meer aandelenbelangen in beursgenoteerde bedrijven, maar zegt niet in welke. Hij noemt dit een 'privéaangelegenheid'."

Meneer Idsinga (ex-VVD) heeft dus in ieder geval 6 miljoen koud staan in een persoonlijke holding, met aandelen en/of andere shit waar u vooral NIETS van mag weten. Volgens het verslag van formateur Van Zwol gaat het om "onder andere 'participaties in Nederlandse vastgoedfondsen', leningen aan mkb-bedrijven, obligaties, certificaten en aandelen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven". Allemaal prima en zo, bovendien staat alles in de ijskast tot na zijn ambtstermijn, maar met je handen aan de knoppen van de belastingdienst zitten en openheid over deze zaken simpelweg WEIGEREN is niet heel netjes. Het is makkelijk voer voor de oppositie, met onder andere de SP die suggereert dat Idsinga iets "te verbergen heeft".