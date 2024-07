Op de lange termijn gaat deze brede immuniteit hem niet helpen. De betaling aan Stormy Daniels is buiten de campagneboekhouding gehouden van presidentskandidaat Donald J Trump. Dat is illegaal . Die betaling is toen frauduleus opgenomen in de boekhouding van zijn bedrijven, dat is strafbaar . Hij was toen nog geen president, dus kan het geen handeling als president zijn.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof laat het namelijk voorlopig aan lagere rechters om te bepalen wat een officiële daad is als president, en wat niet. Tegen dat vonnis staat weer hoger beroep open, eerst lokaal, en daarna federaal. Hier besluit het Amerikaans Hooggerechtshof vooral dat ze de zaken nog jaren willen laten sudderen, om uiteindelijk regelmatig over dezelfde vier strafzaken te oordelen.

Trump wordt niet alleen de 47ste president van de VS, hij wordt ook de laatste. Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaf hem een nog bredere immuniteit dan zijn advocaten om verzocht hadden. Absolute immuniteit op presidentiële taken en aangenomen immuniteit eromheen. Voor maximale vertraging kwam deze uitspraak op het laatste moment in een zo vaag mogelijke formulering.

Van de poging van Donald J Trump om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden is een uur durend telefoongesprek beschikbaar waarin Donald J Trump als een puppy smeekt om 11780 stemmen bij de kiescommissie van Georgia. Daar gaan ze jaren over procederen, maar verkiezingen worden nooit op federaal niveau georganiseerd. Hij heeft geen taak, het heet immers niet voor niets passief kiesrecht.

Donald J Trump heeft ZELF toegegeven dat hij geheime documenten onder zich hield. Hierin stelt hij dus ZELF dat hij deze documenten niet tijdens zijn presidentschap gedeclassificeerd heeft. Documenten over nucleaire geheimen kan een president niet zelfstandig declassificeren. Volgens de presidentiële archiefwet is het geen taak van een president een archief incompleet te maken.

Democratie rust niet alleen op een goed geïnformeerde kiezer, ook op gebruiken zoals een vredige machtsoverdracht. Tijdens de certificering van de presidentsverkiezing heeft de zittende president geen taak. (PDF) Trump heeft in alle rechtszaken die hij aanspande geen bewijs geleverd van verkiezingsfraude. Er viel niets over te oordelen, er is niets voor mij om een stukje over te tikken.

Zijn advocaat Giuliani werd deze week voor al die kansloze zaken geschrapt, FoxNews mocht eerder 787 miljoen aftikken voor die complottheorieën. Demoniseren van verkiezingsmedewerkers is geen taak van een president, dat kostte zijn persoonlijk advocaat Giuliani 148 miljoen schadevergoeding, hij is failliet. Het is geen taak van een president een horde mensen op het Capitol te sturen.

Vier keer heeft Trump geen presidentiële taak of iets dat erop lijkt, maar uitstel is voor hem genoeg.

Voor presidenten van rond de tachtig is de dreiging van een celstraf na jaren van procederen sowieso een beetje mosterd na de maaltijd. Zou bijvoorbeeld Jimmy Carter nog doorhebben of hij in een bejaardentehuis of aangepaste gevangenis zit? Wat zijn de wezenlijke verschillen? Tegen die tijd zitten mensen door gebrek aan gezondheid eerder gevangen in hun lijf, dan een eventuele cel.

Roger Stone zei al eerder The Big House or the White House. Hier gaan mensen delicten plegen om hun kandidaat verkozen te krijgen, omdat ze erop vertrouwen dat hun vervolging door hun kandidaat beëindigd zal worden. President Biden geniet nu de jure en de facto dezelfde immuniteit als hij besluit de democratie te beschermen door dictator Donald J Trump en zes raadsheren te liquideren.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaalde ook eerder dan artikel 14 lid 3 van de Amerikaanse grondwet pas werking heeft als er door het Congres wetgeving is ontwikkeld om daar een invulling is te geven. Dit artikel eist bijvoorbeeld dat een president geboren is in de VS, ouder is dan 35 en niet heeft meegedaan aan een coup zoals die op 6 januari 2021. Dat laatste is nu een dode letter.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaalde ook dat geld geven aan politici alleen omkoping is, als er wordt betaald voordat deze politicus besluit. Betalingen achteraf zijn louter een bedankje. Onder het mom van “we lezen de wet zo letterlijk mogelijk”, hebben zes raadsheren de Amerikaanse rechtsstaat in een maand compleet afgebroken. Quid pro quo. Hun eigen benoemingen leiden nu tot Trump47.

De democraten twijfelen nog of ze Kamela Harris vooruit moet schuiven, mede onder druk van woke-donors zoals Abigail Disney die de geldkraan dichtdraaien. Money Talks in de plutocratie. Uit de polls blijkt dat alle alternatieven het nog slechter doen tegenover Trump dan Biden. Er is 1 uitzondering, Michelle Obama. Als zij zich niet verkiesbaar stelt, dan wint Trump met gemak.

Het beleidsplan van de Trump dynastie heet Project 2025. Trump probeert daar nu afstand van te nemen, maar het is geschreven door zijn meest naaste medewerkers en volgelingen, die hij regelmatig op een voetstuk heeft geplaatst. Trump is totaal niet in controle hoe extreem zijn eigen beweging de VS wil veranderen. Wie die 900 pagina's leest, ziet dat Trump nog best gematigd is.

Tenzij het om zijn voorliefde voor bakvisjes gaat.