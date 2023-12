Na de vergissing van afgelopen weekend (ten eerste: überhaupt mensen uit Tilburg laten meebeslissen over de toekomst van ons land, ten tweede: dan ook nog verkeerd tellen) komt de Kiesraad, bekend van tv, vandaag opnieuw bijeen om dan toch echt voor de allerallerallerlaatste keer de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 vast te stellen. Hopelijk komen we er nu achter waar die 5,3 miljoen stemmen op Sven Hulleman gebleven zijn, zodat BVNL gewoon met een fractie van 153 leden in de Tweede Kamer kan komen en Wypie en Henkie niet in een buitenparlementaire (moeilijk woord, betekent: "geen", red.) fractie hoeven te zitten. LIJFSTRIEM na de breek.

UPDATE: Niks wezenlijks veranderd, wel weer iedereen lekker bezig geweest deze week