Om specifiek te zijn: 120 Lockheed Martin AGM-158B/B2 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range) voor onder de vleugels van uw Lockheed Martin F35's.

De AGM-158B is vanaf 2014 in Amerikaanse dienst en heeft een bereik van 925 kilometer en een explosieve lading van 450 kilo. De eerste, allernieuwste AGM-158B-2's werden vorige maand pas opgeleverd en zouden een bereik van 1.900 kilometer en een explosieve lading van 910 kilogram hebben. Daarvan produceert Lockheed Martin er nu nog 'slechts' vijf per maand en zijn er wereldwijd pas 'slechts' 40 besteld, dus het aantal dat Nederland van deze versie krijgt is waarschijnlijk erg klein. Beide modellen hebben een geschatte subsonische kruissnelheid van rond de 1000 kilometer per uur.

Op de website van de Amerikaanse Defense Security Operation Agency lezen we:

"The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of the Netherlands of Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range and related equipment for an estimated cost of $908 million. (...) The Government of the Netherlands has requested to buy one hundred twenty (120) AGM-158B/B-2 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range (JASSM-ER)." Vervolgens maakt het bericht een lange opsomming van de verkoop van alle overige producten en diensten die nodig zijn om het wapenplatform operationeel te krijgen.

Maar, goed wie kopt straks de eerste?