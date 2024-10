US Troops 🇺🇸 in Israel 🇮🇱 moving the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) system to its presumed destination. Israel has reportedly also requested a second system. It takes about a crew of 100 personnel to manage and operate the system in its entirety. pic.twitter.com/gXQtDuHMlF

De VS beschikt over zeven Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) batterijen, waarvan er nu dus 1 actief is in Israël. THAAD is in tegenstelling tot de Patriot-batterijen bedoeld tegen ballistische raketten, zelfs de allergrootste intercontinentale types. Een batterij "is operated by 95 soldiers and consists of six truck-mounted launchers with eight interceptors each, a radar, and a fire control component".

Formeel betreffen dit niet de eerste Amerikaanse boots on the ground in Israël, want sinds 2017 staat er al een Amerikaanse mobiele radareenheid genaamd Site 512 in Israëls Negev-woestijn, bestierd door meer dan 100 Amerikaanse troepen. Maar dat betreft een radareenheid zonder eigen lanceercapaciteiten, en met THAAD in 't land is dat nu dus een heel ander verhaal.

Enfin, we gaan weer eens short op Iran en long op Lockheed Martin.