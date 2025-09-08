achtergrond

Tom Holland (van het fenomenale And The Rest is History) over islam, christendom en het Westen

kijk, een Gesprek

Tom Holland, historicus met oog voor het theologische. Zozeer zelfs dat hij het boek Dominion schreef, over hoe christendom nog altijd het water is waar we in zwemmen. "Ranging in time from the Persian invasion of Greece in 480 BC to the on-going migration crisis in Europe today, and from Nebuchadnezzar to the Beatles, it will explore just what it was that made Christianity so revolutionary and disruptive; how completely it came to saturate the mind-set of Latin Christendom; and why, in a West that has become increasingly doubtful of religion's claims, so many of its instincts remain irredeemably Christian."

Goed, met dat heerschap dus een gesprek over het christendom, secularisme en wat te doen met de islam - die hij "uniquely indigestible for a secular mindset" noemt. Zijn kompaan Dominic Sandbrook na de breek in gesprek met hetzelfde tweetal na de breek.

Eerste aflevering van hun nieuwste serie over WO1

Tags: Tom Holland, and the rest is history, christendom
@Spartacus | 08-09-25 | 20:00 | 106 reacties

