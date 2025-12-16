Kijkaan. De jossedevoogdisering van de Lijst der Lijsten. Leg een cordon sanitaire om nummer 1 Bohemian Rhapsody heen, en dan krijg je dit. Eigen Volk Eerst, maar dan met een muziekje erbij. De Peel en De Kempen en De Meijerij stemt op Brabant, Zeeland stemt die Middelburgiër met z'n achtbaan van emoties. Alkmaar staat pal achter Borsato (evenals Het OM, lol). Oh Oh Den Haag gaat voor de oorring, in de Kop van Noord-Holland hebben ze hele grote bloemkole, en loop het hele lijstje maar af. Toegift: URK