"Hallo met Ton van der Bammetjes van ZEMBLA, of een talkshowredacteur van BNNVARA, of met Tim Hofman, of met Joop.nl"

"Hallo met een voorlichter"

"Ja u bent een leugenaar!"

"Ja hee en jullie eigen voorlichter dan?"

"Ja nee nou dinges eh... kweenie, dit, dat, ik ga geen ontslag nemen want ik wil juist de macht controleren, behalve de mensen die de macht over mij hebben."

"Nou gefeliciteerd met je journalistieke integriteit, hier heb je een linkje, gaan wij weer verder met ons werk."

PS: Dat BNNVARA vol leugenaars zit, wisten wij bij GeenStijl al lang. Nu weet de rest van Nederland het ook. Ombudsvrouw NPO, waar wacht u op.