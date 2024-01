Hahahaha. Jeroen Pauw, die heel erg verbolgen was over de manier waarop de NPO het programma Op1 heeft geschrapt, gaat de vervanger van het programma Op1 presenteren. Als wij dit zouden verzinnen zou het een beetje flauw zijn, als we er dan bij zouden verzinnen dat Jeroen Pauw de 'mentor' is van Khalid Kasem is het nog flauwer en als we dan nog iets zeggen over hoe Jeroen Pauw met de Balkenendenorm omgaat, gelooft u er helemaal niks van.