We gaan er weer eens goed voor zitten! Iedereen maar roepen dat Khalid & Sophie (BNNVARA) elitaire grachtengordeltroep is gemaakt door Trump- en Wildershatende voetsoldaten van havermelkklimaatmaffia, waarbij ieder item dat de tv-redactie 's middags inelkaar vergadert eerst moet worden gecontroleerd door de 33 zenderbazen op het Mediapark, die weer rechtstreeks in contact staan met de partijbureaux van D66 en GroenlinksPvdA, en dat ieder boek dat in het programma wordt getoond eerst moet worden goedgekeurd door iemand van Hamas of de Postcodeloterij, zodat er in ieder geval geen reclame gemaakt wordt voor De Zeven Zussen. Dus we gaan het zien. Vanavond zit literair fenomeen Patty Brard naast Khalid. Voor de wat jongere lezers/kijkers dat is deze mevrouw. Kijken dus: Nederland1