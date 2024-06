Ideetje. Geef Schiermonnikoog aan Defensie, en we zijn van al het omwonendengezeik af. Defensie heeft boelveel oefenterreinen nodig, want het is oorlog. Maar ja, alles is in Nederland Natura2000-gebied en/of Bijzonder Provinciaal Landschap waar niet gebouwd mag worden, of er zitten vleermuizen. Geopolitieke onzekerheden voeden de grondhonger van de krijgsmacht, die in Nederland veel meer oefenruimte wil. Van nieuwe laagvlieggebieden, schietbanen en springterreinen voor explosieven tot grotere kazernes en een dirt strip om met transportvliegtuigen te oefenen op een onverharde landingsbaan (Volkskrant). Eureka, we offeren 1 van onze waddeneilanden op en we leven nog lang en gelukkig. Er wonen nog geen 1000 mensen, dus dat is lekker snel omgevolkt.

Voordeel 1: er staat al een vetcoole bunker, de Wasserman

Voordeel 2: op schootsafstand van oefendorp Marnehuizen

Voordeel 3: vaak zuidwestenwind, kruitdampen waaien weg

Voordeel 4: zijn we eindelijk van die nare "Schier"-zeggers af

Voordeel 5: kan er ook eens een andere gemeente winnen op verkiezingsavond

Waar wachten we op?