De komkommertijd kon niet mooier beginnen: Trump aan het kruis genageld en weer opgestaan en de meiskes vriezen allemaal hun eitjes in, omdat ze de ware Jacob maar niet vinden. En als ze de ware Jacob al vinden, dan zul je altijd zien dat de ware Jacob in kwestie vooral bang is voor meisjes en liever bij zijn moeder op de vliering zit te rukken. Ligt daar je toekomstige onbevlekte ontvangenis tussen de perenijsjes onbevlekt te blijven.

Maar goed, terug naar de Here Trump: godverdomme, wat heeft de deep state zich daar in zijn voet geschoten zeg. Niet alleen is het gevaar niet geëlimineerd, nee, het is gemuteerd tot de zoon van God. Met iedere aanval wordt hij sterker.

En Jezus hing ook met hoeren en tollenaars: zo’n Maria Magdalena was natuurlijk gewoon de Stormy Daniels van haar tijd.