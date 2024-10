Er was eens een tijd waarin we dachten dat de waarheid net zo helder scheen als de zon aan een wolkeloze hemel. Maar tegenwoordig? Ach, tegenwoordig leven we in de schaduw van de zogenaamde "misinformatie" – een begrip dat zo vaak wordt rondgeslingerd dat het zijn betekenis heeft verloren.

Het nieuws van tegenwoordig? Dat is de soap opera van de realiteit. Vandaag is het een dramatische onthulling, morgen een komische ontkrachting. En wij, de argeloze kijkers, zijn deelnemers in een grootse gaslighting operatie. We zijn blijkbaar verminderd toerekeningsvatbaar geworden. Niet door een gebrek aan intelligentie, nee, maar door een overdaad aan 'informatie' die als confetti over ons wordt uitgestrooid. Wat gisteren een feit was, is vandaag een leugen, en morgen?

Er is alleen maar informatie en informatie die je nog niet kent. De term 'misinformatie' is een comfortabele deken voor degenen die niet willen toegeven dat ze de controle over het narratief verloren hebben. Het is een label, handig geplakt op elk stukje informatie dat niet past in het gemakkelijk verteerbare narratief dat ons wordt voorgekauwd.

Dus, hier zitten we dan, in een wereld waar waarheid een veranderlijk concept is geworden, waar feiten vloeibaar zijn en waar de enige constante verandering is. Welkom in de realiteit, waar iedereen een gaslighter is en waar de waarheid het best bewaarde geheim is.