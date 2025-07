Een oud-kroongetuige (m) speelde een zeer naargeestig spelletje met een joods gezin uit omgeving Arnhem. Het begon naar omstandigheden gemoedelijk. De Telegraaf schrijft: "Het stel leerde de man, een moslim, vorig jaar kennen als een joviale verhuizer." De man was in dienst van een verhuisbedrijf dat de inboedel versleepte naar een opslag. Tijdens de dienst viel hem de ketting met Davidster van de vrouw des huizes op "en vroeg of we Israëliërs waren’’, zegt Shulamith. „Dat zijn wij niet, zei ik: ’Wij zijn Joden en hebben met de gebeurtenissen in Gaza niets te maken’.’’ Shulamith moest huilen door deze confrontatie en de vrolijke verhuizer legde troostend een arm om haar heen: zo was het allemaal niet bedoeld. Samuel: „We vonden het uiteindelijk een hartelijke vent. Hij woonde in de buurt. Hij zou meteen even onze vuilniszakken meenemen. We wisselden zelfs nummers uit. Voor als we nog een keer een klus hadden.’’"

Maar het vervolg bleef niet gemoedelijk. Een jaar lang hoorde het stel niets van de man, tot hij drie weken geleden plotseling bij het gezin in huis stond met een verhaal. "Hij had naar eigen zeggen ’kippenvel’ van wat hij had opgevangen in een shishalounge. Op Snapchat zouden beelden rondgaan van de woning van het echtpaar, dat jonge kinderen heeft. Er zouden mannen worden verzameld om het huis te bestoken met bommen, en om het gezin wat aan te doen. De reden: het feit dat het gezin Joods is. Gelukkig had hun ’goede vriend’ ingegrepen, zo vertelde hij. Het had hem grote moeite gekost om die jongens ervan te weerhouden hun plannen uit te voeren. Sterker, hij liep zelfs persoonlijk risico om voor het gezin in de bres te springen. Maar het was hem gelukt. „Hij zei dat hij door God was gestuurd om ons te beschermen (...).’’"

Maar daarna werd het duister, want hij wilde wel een financiële vergoeding voor zijn vermeende heldendaad.