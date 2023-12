Nee, het is niet dat we 78 jaar na dato alsnog capituleren, u moet dit meer zien als een zakelijk huwelijk. We droegen tenslotte al een deel van ons leger over aan de oosterburen, onze export steunt voornamelijk op Duitsland en ook voor onze fatsoenlijke auto's moeten we bij de buren zijn. En dan blijkt vandaag dat ze tijdens het kuilengraven op onze stranden deze zomer 2,9 miljard euro in onze economie pompten. Nou, dan zijn we om hoor. Voor dergelijke bedragen is er altijd een Zimmer Frei en zijn ze welkom in Zandvoort Berlin Beach. Dan doen we niet meer moeilijk over die oude fietsen die ze van ons hebben gestolen en ontvangen we onze Duitse vrienden met open armen. Maximaal uitbuiten die Germaanse geldmachines! Laten we de snelheidslimieten op onze Autobahn schrappen, zodat deze zilvervloot zo snel mogelijk ons land kan binnenvaren. Kom gezellig naar Nederland, mein Haus ist ihr Haus. Schnitzels en schnaps voor iedereen. Wisten jullie dat onze favoriete prins ook Duits was? Ja, jullie mogen Linda de Mol houden. Iemand nog een curryworst?