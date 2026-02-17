Opdat zo min mogelijk verloren gaat in vertaling, eerst gewoon even de volledige citaten. Het Franse inlichtingenmagazine Intelligence Online (gericht op de handhavings- en zakelijke ipv particuliere markt) schrijft achter een serieuze betaalmuur het volgende: "The Ukrainian air force has in recent weeks quietly put together an international squadron tasked with operating its new F-16s, bringing together Ukrainian pilots and Western veterans, notably from the US and Dutch air forces. (...) Unlike Ukrainian pilots who are integrated into the classic chain of command, the Western pilots, who no longer serve with their respective national militaries, operate under temporary contracts, with a status similar to specialised contractors. These involve six-month rotations, renewable according to operational needs. They do not hold any official rank within the Ukrainian hierarchy, despite their past careers, and do not appear in publicly available lists of personnel." Kortom: ze vliegen wel, maar verschijnen niet in de Oekraïense rangen en smoelenboeken.

Ook schrijft het blad dat de eenheid voornamelijk en bijna dagelijks wordt ingezet voor luchtverdediging tegen kruisraketten en drones in de Kiev-regio. Ook zou de eenheid vaak ingezet worden voor nachtpatrouilles om radardekking en 'rapid resonse'-capaciteiten te maximaliseren. Afsluitend schrijft het blad over de piloten: "The US pilots involved have flown numerous combat missions in Afghanistan, and one of them was recently deployed to the Middle East before coming to Ukraine. On the Dutch side, several pilots are graduates of highly regarded European air combat schools, renowned for their advanced training in interception and modern air warfare."

Als KLM ze niet wegkoopt zijn het de Oekraïners wel!