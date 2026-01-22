Novum: geen angstpaniekhellup zichtmelding van een drone of meerdere drones (bleek heel vaak helikopter, ballon, vliegtuig of ster), maar een daadwerkelijke vangst. Op donderdag 15 januari heeft de marechaussee een drone in beslag genomen bij vliegbasis Volkel. De piloot (euh) van de drone is niet aangehouden, maar werd wel verhoord als verdachte. De marechaussee onderzoekt nu welke beelden de drone heeft gemaakt. "Na afronding van het onderzoek neemt de landelijk luchtvaartofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie een besluit over eventuele vervolging." Dronieren bij militaire locatie Volkel (liggen Trumps kernbommen) is streng verboden; afgelopen november zette Defensie nog WAAPMS in om vermeende drones uit de lucht te halen. De podcast Dronepaniek terugluisteren doet u hierrrrr. We gaan er allemaal aan.