Nou, we lezen in deze Reuters Exclusive: "Russian President Vladimir Putin is ready to halt the war in Ukraine with a negotiated ceasefire that recognises the current battlefield lines, four Russian sources told Reuters, saying he is prepared to fight on if Kyiv and the West do not respond. (...) "Putin can fight for as long as it takes, but Putin is also ready for a ceasefire – to freeze the war," said another of the four, a senior Russian source who has worked with Putin and has knowledge of top level conversations in the Kremlin."

Na twee jaar, drie maanden, 50.000 *bevestigde* Russische doden [het zijn er veel meer] en 31.000 bevestigde Oekraïense doden [dat zijn nog véeeeele malen meer] liggen de grenzen er zoals onderstaand bij. Zwart grondgebied had Rusland al voor 2014, rood grondgebied won het vanaf 24 februari 2022.

Voorheen stond Amerika geen onderhandelingen toe, maar nu liggen de kaarten na een mislukt Oekraïens tegenoffensief toch echt anders.