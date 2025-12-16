achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE Musical - De kerststal van Nederland

The Passion. Maar dan Paaps ofzo.

Noem het conservatieve tegencultuur, evavlaarificatie, de schuld van Wierd Duk of whatever. De Jeugd van Tegenwoordig loopt de deur van de kerk plat en ene Claude mag zelfs op audiëntie bij De Paus. Protestanten hebben al een tijdje een gezellig The Passion-hoekje op de NPO, en nu mogen de papenootjes in het zuiden gezellig meedoen met een Kerststal Musical. Mooi was die tijd dat religie op de NPO coûte que coûte belachelijk werd gemaakt, maar het zijn andere tijden, dus kom maar door met Soy Kroon en Kim-Lian van der Meij. Iedereen inhaken & meedeinen! Jozef & Maria met: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Drie Wijzen uit Het Oosten met "GEEF HUIS", De Herders met "No Sheep Till Brooklyn", en TOFFELEMONE NOG AAN TOE: Francis Broekhuizen als herbergier... djiezus. Nu op Nederland1

Tags: kro, musical, kerststal
@Pritt Stift | 16-12-25 | 20:30 | 79 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Jongens, Anne Frank-musical 'Slam Frank' is juist een parodie op woke hè

Ja als zelfs conservatieve iconen als *checks notes* Buck Angel erin tuinen grijpen we toch even in

@Spartacus | 26-10-25 | 13:00 | 89 reacties

Media-inteelt bereikt climax! Verkrachter Jelle BC maakt zich bekend (en is het Kevin Spacey?)

In Trouw mocht Jelle zijn naam niet noemen. Bij DWDD vertelde Jelle daarover. RTL schreef in een meelevend persbericht dat Jelle dat RTL het vreselijk vond dat hij door een Barend & Van Dorp-collega tot fellatio geforceerd was.

@Van Rossem | 30-10-17 | 22:40 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.