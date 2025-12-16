Noem het conservatieve tegencultuur, evavlaarificatie, de schuld van Wierd Duk of whatever. De Jeugd van Tegenwoordig loopt de deur van de kerk plat en ene Claude mag zelfs op audiëntie bij De Paus. Protestanten hebben al een tijdje een gezellig The Passion-hoekje op de NPO, en nu mogen de papenootjes in het zuiden gezellig meedoen met een Kerststal Musical. Mooi was die tijd dat religie op de NPO coûte que coûte belachelijk werd gemaakt, maar het zijn andere tijden, dus kom maar door met Soy Kroon en Kim-Lian van der Meij. Iedereen inhaken & meedeinen! Jozef & Maria met: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Drie Wijzen uit Het Oosten met "GEEF HUIS", De Herders met "No Sheep Till Brooklyn", en TOFFELEMONE NOG AAN TOE: Francis Broekhuizen als herbergier... djiezus. Nu op Nederland1