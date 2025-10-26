achtergrond

Jongens, Anne Frank-musical 'Slam Frank' is juist een parodie op woke hè

Ja als zelfs conservatieve iconen als *checks notes* Buck Angel erin tuinen grijpen we toch even in

Woke is zo dood dat er een Anne Frank-parodie Slam Frank 'off-Broadway' (in kleinere theaters rondom Broadway zelf) draait, en zelfs die parodie inmiddels achterhaald voelt als je echt goed in de materie zit. Maar met die inachtneming voelt het toch relatief geslaagd, en bovendien even onmiskenbaar joods als de grap: "Antisemitism is hating Jews more than necessary." Het idee voor de productie ontstond toen het van oudsher kerngezonde Anne Frank-discours uitmondde in de conclusie dat ze haar 'witte privilege niet erkende'. "The musical satire imagines what happens when a progressive community theater company decides that maybe now is not the time for us to center these privileged, straight, white European Jews." Veel meer beeld onderstaand.

Ondanks dat woke zo dood is dat zelfs parodieën achterhaald voelen, toch geslaagd

Tags: Anne Frank, musical, Slam Frank
@Spartacus | 26-10-25 | 13:00 | 79 reacties

