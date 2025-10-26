Woke is zo dood dat er een Anne Frank-parodie Slam Frank 'off-Broadway' (in kleinere theaters rondom Broadway zelf) draait, en zelfs die parodie inmiddels achterhaald voelt als je echt goed in de materie zit. Maar met die inachtneming voelt het toch relatief geslaagd, en bovendien even onmiskenbaar joods als de grap: "Antisemitism is hating Jews more than necessary." Het idee voor de productie ontstond toen het van oudsher kerngezonde Anne Frank-discours uitmondde in de conclusie dat ze haar 'witte privilege niet erkende'. "The musical satire imagines what happens when a progressive community theater company decides that maybe now is not the time for us to center these privileged, straight, white European Jews." Veel meer beeld onderstaand.