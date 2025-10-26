Jongens, Anne Frank-musical 'Slam Frank' is juist een parodie op woke hè
Ja als zelfs conservatieve iconen als *checks notes* Buck Angel erin tuinen grijpen we toch even in
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮— Buck Angel® Transsexual (@BuckAngel) October 25, 2025
Woke is zo dood dat er een Anne Frank-parodie Slam Frank 'off-Broadway' (in kleinere theaters rondom Broadway zelf) draait, en zelfs die parodie inmiddels achterhaald voelt als je echt goed in de materie zit. Maar met die inachtneming voelt het toch relatief geslaagd, en bovendien even onmiskenbaar joods als de grap: "Antisemitism is hating Jews more than necessary." Het idee voor de productie ontstond toen het van oudsher kerngezonde Anne Frank-discours uitmondde in de conclusie dat ze haar 'witte privilege niet erkende'. "The musical satire imagines what happens when a progressive community theater company decides that maybe now is not the time for us to center these privileged, straight, white European Jews." Veel meer beeld onderstaand.
Ondanks dat woke zo dood is dat zelfs parodieën achterhaald voelen, toch geslaagd
Slide gerust even naar rechts
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Muurschildering Anne Frank te Amersfoort vernield, gezicht "best netjes" uitgewist
De schildering is 16 jaar oud, Anne Frank werd 16 jaar
Anne Frank Huis opent tweede filiaal
Franchising heet dat
Anne Frank-standbeeld tweede keer in maand beklad: "FREE GAZA" en rode handen
Één keer is een incident, twee keer is toevallig (...)
OPHEF. Gertje (van Samson) maakt spektakelmusical over Tweede Wereldoorlog
AUFMACHEN WANT DE BEL DOET HET NIET!
Hollywood reanimeert Anne Franks lieve Kitty voor Social Justice. @Politie staat er gekleurd op
Dáárom is Herdenken zo belangrijk
Hoezo persconferentie? Mark Rutte, de Melige Medische Musical! 🍿🍿🍿
De pandemie is voorbij, maar wie vertelt het de pers en de politici?