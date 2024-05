Er komen echte mensen, dat is even wennen misschien. Maar wauw wat hebben ze daar naar uitgezien! Want voor het eerst na al die jaren klinkt op het Stadhuisplein weer feestgezang. Voor het eerst na al die jaren zullen de PSV-supporters dansen urenlang. Hun maag speelt vast op van de zenuwen, maar daar komen ze wel overheen. Want voor het eerst na al die jaren, zijn ze niet alleen! Met nu eerst de busrit en straks om 19.00 uur de HULDIGING. Cobraatjes lekker op de grond laten liggen - Appie pakte 'm zelf op, en hij maakt het inmiddels weer medium . Eindhovuh Eindhovuh! UPDATE - Hee Jeroen Dijsselbloem! Hoefde Oranje-Rood niet te hockeyen, pik?

Het Stadhuisplein in Eindhoven is nu al vol. Ongekend. PSV leeft als nooit tevoren.

"Beste redactie, mogelijk maken jullie vanmiddag/vanavond nog een artikel over de huldiging van PSV voor het kampioenschap. Misschien is het dan ook leuk om wat aandacht te besteden aan het beste wat Eindhoven te bieden heeft; Maddy Janssen. Zij is de reporter van PSV tv maar dit is een talent dat het ook verdient om in de Spotlight te komen."