Zo dan. Na jarenlange bombardementen, beschuldigingen over en weer, keiharde onderhandelingen en nog heel veel meer gedoe, zijn ze eruit. De Tweede Kamer en Khadija Arib hebben een overeenkomst bereikt over de zaak-Arib, tenminste, het gedeelte van de zaak dat gaat over de zaak die Khadija Arib aanspande tegen de Tweede Kamer en waarin inmiddels een hoger beroep liep. Qatar Pakistan Marjolein Moorman heeft namens het presidium via mediation een overeenstemming bereikt met Khadija Arib en de details van die deal blijven geheim. Dat er nu een einde aan deze zaak komt, die Arib naar eigen zeggen aanspande om haar naam te zuiveren, lijkt ons zeer verstandig aangezien in ons boekje de naam van Khadija Arib al lang gezuiverd is. De naam van Vera Bergkamp daarentegen, die blijft dankzij deze affaire tot in lengte van dagen besmet.