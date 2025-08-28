Oke dan nu even een BOOSTOPIC over woningcorporatie Waardwonen in Millingen aan de Rijn, die hebben namelijk besloten hun BILJARTCIDE op de 24 bewoners van seniorencomplex De Symphonie in Millingen aan de Rijn schaamteloos voort te zetten. De biljartbal begon te rollen toen in april ineens OPHEF ontstond over het besluit om een door de bewoners geplaatste biljarttafel en zithoek op de overdekte binnenplaats van het wooncomplex te laten weghalen, het zou zogenaamd in strijd zijn met de BRANDVEILIGHEID. Dat allemaal vanwege aangescherpte regels die zijn voortgekomen uit een casus in Arnhem, waar in 2020 een flatbrand ontstond door VUURWERK in de hal. Heel Nederland boos want ja KOM OP ZEG het gaat hier om een paar OUDEREN met een BILJARTTAFEL. Na de ophef erkende Waardwonen dat de menselijke maat 'ver te zoeken was' bij het naleven van de regels, de gemeente Berg en Dal schreef een brief aan Den Haag en een hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Nijmeegse Radboud Universiteit kwam met een alternatief vluchtplan waarmee de biljarttafel gered leek, maar dat wordt nu 'na zorgvuldig onderzoek' ALSNOG van de biljarttafel geveegd door Waardwonen. Want STEL nou dat er TOCH brand uitbreekt en iemand NÉT over een verdwaalde biljartbal struikelt en zo niet aan de vlammen weet te ontkomen, dan kost dat een heleboel geld! Boehoe.