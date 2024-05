Het is weer ongezellig bij de studenten in de hoofdstad. Uit solidariteit met Gaza was daar vanochtend ineens de 'national walk-out' en nu hebben honderden UvA-studenten en -medewerkers zich gebarricadeerd in het hoofdgebouw van de universiteit op Roeterseiland. Ook in Nijmegen, Eindhoven en Groningen hebben betogers zich met tentjes in en om universiteitsgebouwen verschanst.

Het bestuur van de UvA heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de demonstratie bezetting op Roeterseiland. Het wachten is op ingrijpen van de ME, die weer in groten getale klaarstaat. Studenten spuiten verf op de ramen en schuilen achter steeds hoger wordende stapels stoelen, banken en andere huisraad. Dit wordt lelijk.

UPDATE 15u05: Aanwezige media worden door bezetters gedwongen het gebouw te verlaten, "Ondertussen worden cameramensen die verslag proberen te doen van de bezetting het zich ontnomen met vlaggen en doeken." Media die niet snel genoeg vertrekken hardhandig weggewerkt.

UPDATE 15u12: UvA doet oproep aan op Roeterseiland aanwezige mensen nu officieel op te hoepelen. De gebouwen zijn 'gesloten'.

UPDATE 15u31: Politie vraagt nu ook aanwezige demonstranten te vertrekken en proberen ingang van het hoofdgebouw te blokkeren. ME arriveert op Nieuwe Achtergracht. Live beelden hierrr.

UPDATE 15u52: De demonstranten hebben een nieuwe eis, namelijk dat alle "comrades" worden vrijgelaten. Ondertussen werkt de ME de demonstranten buiten verder en verder naar achter. Een deel heeft de campus nu verlaten maar een klein clubje zit, ingesloten door ME, arm in arm op de grond. Roepen onder andere dingen over "one solution". In het hoofdgebouw ook nog wat flink gebarricadeerde bezetters.

UPDATE 16u07: Reporter Step Vaessen van Al-Jazeera deed zojuist een gezellig stand-upje tussen de "viva intifada" roepende bezetters. Pers ook weggedreven bij bezetting in Groningen, zionists not welcome aldaar.

UPDATE 16u20: ME voert charges uit voor het hoofdgebouw, waar de bezetters overigens waarschijnlijk uit zijn vertrokken. Flinke vernielingen binnen. Een deel van de demonstranten wijkt uit naar Sarphatistraat.

UPDATE 16u34: Pro-Palestina-demonstrant met megafoon roept nu om dat de demonstranten weg willen om in het Vondelpark te demonstreren, vraagt om veilige doorgang aan agenten. Bezetting UvA lijkt voorbij.

UPDATE 16u40: Zelfde mevrouw roept nu dat ze toch NIET naar het Vondelpark gaan. Onduidelijk wat het plan is.

UPDATE 16u49: Demonstranten die nog rondhangen in de buurt van de UvA worden weggestuurd of gearresteerd. Hoofdgebouw uitgekamd door arrestatieteams, vermoedelijk zo goed als leeg.