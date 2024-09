Per 1 januari 2025 wordt de Rijksbijdrage voor onderdak aan mensen die al lang hadden moeten vertrekken beëindigd. Vandaag overleg gehad met betrokken gemeenten inzake deze LVV-regeling. Ik zet in op terugkeer in plaats van gesubsidieerde opvang.

Uitgeprocedeerd. Mooi woord, we doen er alleen niets mee in dit land dat ons land is. Iedere Jantje, Pietje of Klaasje (gefingeerde namen, echte namen bekend bij de redactie) die hier het land binnenkomt, er niets te zoeken heeft, en eigenlijk met Toedeledokie Airways weer terug moet, mag gewoon BLIJVEN. In Het Is Hier Wél Een Hotel (Nederland - red) heet zo'n gesubsidieerde opvang "Bed Bad Brood", en het wordt "sober" genoemd omdat de droogrekjes op de gang staan (FOTO). Vanaf 1 januari 2025 krijgen al die B&B&B's Vol Haat geen geld meer van Schoof cum suis, EN WAT ER TOEN GEBEURDE laat zich raden.... die verdwijnen in de illegaliteit en gaan plastic flesjes en statiegeldblikjes zoeken. Succes Nederland!