Soumaya Sahla verliest rechtszaak over ontfutselen 85.000 euro aan Frits Bolkestein

HUh en ze komt zo normaal over???

FOTO (ANP) - Links: agressieve mediabedreigmeneer, rechts rechtszaakverslaafdmevrouw

Er is een hoop wat je in dit land niet mag zeggen, maar wat je dus wel mag zeggen is dat de veroordeelde terrorist Soumaya Sahla 85.000 euro van Frits Bolkestein (vzmh) heeft ONTFUTSELD. Dat had Martijn Bolkestein gedaan in HP/De Tijd, daar was een rare rechtszaak over en die is nu voorbij met een normale uitspraak. Als je namelijk 85.000 euro hebt gekregen van iemand die zelf niet helemaal meer wist wat hij deed, dan heb je dat geld ontfutseld. Lekker woord wel: ontfutseld. Benieuwd wie ontfutselaar Soumaya Sahla binnenkort gaat aanklagen, nadat ze eerder al keihard nat ging omdat ze geweigerd was voor een baan bij de marine. Mark Rutte (zou vet zijn, red.)? 
F5: Tot dit bericht op www.volkskrant.nl verschijnt
HELE UITSPRAAK: Daarrr
UPDATE: Volkskrant gaat in hoger beroep

Tags: soumaya sahla, raar mens, ontfutselaar
@Ronaldo | 10-09-25 | 16:00 | 154 reacties

