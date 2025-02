Frits Bolkestein is overleden. Bolkestein was in de jaren '90 de leider van de VVD, zette in 1991 migratie op de politieke agenda en was daarom volgens weldenkend Nederland een gevaarlijke extreemrechste verschrikkelijke enge bah bah vies meneer. Bolkestein stond met Wim Kok aan de wieg van het eerste paarse kabinet en ging na de formatie daarvan zelf in de Tweede Kamer zitten, zodat hij lekker de hele dag kon twitteren het VVD-geluid kon laten horen. In 1999 nam hij de pleiterik naar Brussel, en daarna was hij nog lange tijd het geweten van zijn partij, met als stijlloos hoogtepunt zijn toespraak tijdens de demonstratie tegen (VVD-)bezuinigingen op kunst en cultuur. De laatste jaren ging het flink minder met Bolkestein, die naast fractievoorzitter ook nog staatssecretaris van EZ, minister van Defensie en Eurocommissaris voor Interne Markt (bekend van de Bolkestein-richtlijn) was. Bolkestein werd 91.