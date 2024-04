Plaatje 1: betaald parkeren in Amsterdam-Noord nu. Plaatje 2: betaald parkeren in Amsterdam-Noord straks. Nu is die stad helemaal niet bedoeld om in te wonen maar het wordt iedereen ook wel heel erg lastig gemaakt om te wonen. Het betaald parkeren in Amsterdam-Noord wordt uitgebreid en, ssssst heel eerlijk, dat hoeft echt niet slecht te zijn. Een vergunning voor bewoners kost een paar tientjes per jaar, er verdwijnen wat bonuswagens, dagjesmensen kunnen lekker naar P+R, parkeerdruk neemt af en degene die over de Amsterdamse schatkist gaat kan wat vaker naar de hoeren. Maarrrrrrrr de manier waarop dit wordt doorgedrukt is weer echt fenomenaal Amsterdams burgers in de bek tuffen. Er werd bewoners namelijk om een zienswijze gevraagd. "71 procent van de ontvangen reacties was negatief. Dat is minder dan verwacht. Bij vergelijkbare voorstellen elders in de stad was 85 tot 90 procent van de ontvangen reacties negatief." 71 procent negatief, dat is bijna gekwalificeerde meerderheid negatief. Of, hoe ze dat in Amsterdam noemen: zo goed als unaniem voor! Gelukkig is Amsterdam-Noord heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Oh nee, ook niet.