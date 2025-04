Steeds meer informatie over de schietpartij in het Brabantse Oosterhout afgelopen vrijdag, waarbij twee mannen vermoord werden en een derde ernstig gewond raakte en in het ziekenhuis voor zijn leven vecht. Bekend was al dat één van de vermoorde mannen een auto deelde met de gewonde man, dat de tweede gestorven man in een andere auto zat, en dat de doden respectievelijk een Turkse-Nederlander (bijnaam Bandi) en een Marokkaanse-Nederlander (Yassin, 32) waren. De schutters zaten in een blauwe Toyota; getuigen zagen dat in ieder geval één van hen een bivakmuts droeg. Het AD meldt vanmorgen dat de daders - naar wie de politie nog steeds op zoek is - na zeven minuten terugkwamen voor nóg een schietpartij, waarbij Yassin omkwam. Yassin had die middag eigenlijk in de rechtbank in Breda moeten zijn, waar hij werd veroordeeld tot elf maanden celstraf voor het drie jaar eerder 'intensief en in georganiseerd verband handelen in cocaïne' (frisse familie: in deze zaak waren er twee medeverdachten, waaronder zijn jongere broer). Hij kwam niet opdagen, maar ging in plaats daarvan een broodje eten en even naar de kapper, en werd even later geliquideerd. Yassins advocaat: "Ik ben geschokt. Je bent aan het praten met je cliënt en even later is hij er niet meer. Dat is onwerkelijk. Het grijpt me aan. Dit zware geweld is ook niet normaal. Ik had dit bij mijn cliënt al helemaal niet verwacht."