Wat weten wij nou want het enige dat wij ooit geliquideerd hebben is MS-DOS toen we bij The Lion King weer eens extreem kansloos niet langs level 3 kwamen. Welnu, gisteren in Opsporing Verzocht, een poging tot liquidatie van een kickbokser. Dan moet je inderdaad niet al te dichtbij komen, maar de manier waarop deze fluitketel een teardrop tattoo probeert te halen is wel erg mager. Mislukt, maar het is hoe dan ook VERBODEN en dus is de polizei naar de dader op zoek. MELDEN!