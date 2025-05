Footage posted by Palestinian media shows the Israeli strike today in southern Gaza which according to defense sources targeting Hamas leader Muhammad Sinwar. pic.twitter.com/BMC9R0sFyJ

Hamas meldt dat er bij de bovenstaande aanval "minstens 29 doden" vielen, en maakt daarbij zoals altijd geen onderscheid tussen de eigen strijders en burgers. Het doelwit was huidige Hamas-leider en broer van wijlen Yahyah "hoe meer Gazaanse burgerslachtoffers hoe beter" Sinwar, namelijk Muhammed Sinwar. Uiteraard zat-ie onder een ziekenhuis. De IDF beschrijft de aanval als: "a precise strike on Hamas terrorists in a command and control center, located in an underground terrorist infrastructure site beneath the European hospital in Khan Yunis (...). Prior to, and during the strike, numerous steps were taken to mitigate the risk of harming civilians and civilian infrastructure, including the use of precise munitions, aerial surveillance and additional intelligence." Zijn lot is nog onduidelijk, maar alle eerdere keren dat de IDF overging tot een bombardement van het bovenstaande kaliber (Deif, Nasrallah, Hashem) was het inderdaad een voltreffer.

In ander nieuws onderschepte Israël gisteravond opnieuw (en ditmaal wel) een ballistische raket van de Houthi's. En dat geeft toch te denken over die beweringen in de New York Times dat het Amerikaanse offensief tegen de Houthi's van twee maanden lang te weinig effect sorteerde. Dat offensief is nog geen week ten einde en nu mikken ze alweer een ballistische raket op Israël - en daar is best wat voor nodig.