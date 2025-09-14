Petitie om een komkommer in Ismail Ilgun te stoppen
Ga maar liggen jongen
Hee daar is vriend van de show Ismail Ilgun weer, ditmaal delibererend en duidend vanaf zijn bloedeigen YouTube-kanaal, met echt een ontzettend goeie take: Israël heeft homorechten hoog in het vaandel zodat wij hier in Nederlandje het niet te veel gaan hebben over al die dode kinderen in Gaza en zo. Over wat homoseksualiteit precies behelst is Ilgun duidelijk: dat is dat je jezelf op straat penetreert met een komkommer. Stond het er maar iets beter voor met de homorechten in Zaandam, ben je dan geneigd te denken, maar goed, dat zou vast weer ten koste gaan van de broodnodige aandacht voor wat een ontzettende pedaalemmer Ismail Ilgun toch is.
Reaguursels
