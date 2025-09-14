achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Petitie om een komkommer in Ismail Ilgun te stoppen

Ga maar liggen jongen

Hee daar is vriend van de show Ismail Ilgun weer, ditmaal delibererend en duidend vanaf zijn bloedeigen YouTube-kanaal, met echt een ontzettend goeie take: Israël heeft homorechten hoog in het vaandel zodat wij hier in Nederlandje het niet te veel gaan hebben over al die dode kinderen in Gaza en zo. Over wat homoseksualiteit precies behelst is Ilgun duidelijk: dat is dat je jezelf op straat penetreert met een komkommer. Stond het er maar iets beter voor met de homorechten in Zaandam, ben je dan geneigd te denken, maar goed, dat zou vast weer ten koste gaan van de broodnodige aandacht voor wat een ontzettende pedaalemmer Ismail Ilgun toch is.

Tags: ismail ilgun, zaandam, komkommer
@Schots, scheef | 14-09-25 | 15:30 | 64 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Terugkijken (of niet). NPO-lieveling Ismail Ilgün laat maffe docent uurtje losgaan op Lale Gül

"Een vrouw die op het strand ligt, jij noemt dat vrijheid, maar sta je er wel bij stil wat dat veroorzaakt?"

@Ronaldo | 16-06-21 | 14:25 | 0 reacties

Huh. Youstoub boos op GeenStijl wegens blij topic

Staat de jeugd van tegenwoordig er een keer positief op, is het wéér niet goed

@Ronaldo | 02-12-20 | 16:30 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.