achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Griezelig StamCafé

Fijne Halloween mensen

Halloween, na identiteitspolitiek en Dan Karaty misschien wel ons meest overbodige importeersel uit de Verenigde Staten. We hadden al een feestdag waarop koters kunnen aanbellen om al zingend snoepgoed te eisen en laten we niet doen alsof dat an sich nog niet eng genoeg is. Maar oké. Het is (verdomme!) een kinderfeest en wij zijn de laatsten die zich daar ooit tegenaan zouden bemoeien, dus een avondje extra hard griezelen om alvast te wennen aan de politieke thriller die ons de komende maanden te wachten staat kan er wel vanaf. Komt 'ie: De duisternis valt over 't land, er kruipen monsters uit het Haagse zand. Ze grommen zacht van 'het kan wél', als 't maanlicht valt op hun groene vel. Plots een koude rilling door uw hart, Geert Wilders speelt Mario Kart, als een vreemde krijst 'Verstop u vlug, misschien komt straks De Heks terug!'. Een nieuwe macht, een nieuwe tijd, zoekt bloeddorstig naar een meerderheid. Premier Rob Jetten komt aan zet en bouwt zijn horrorkabinet. Zijn klauwen scherp, zijn krachten zacht. De klok slaat dadelijk middernacht. Angstig beeft de ganse natie, 't is bijna tijd voor de formatie! Muhahahaahaha HAHAHAHAHAHAHA

Grootste engerd is al afgeschminkt

Tags: stamcafé, thriller, halloween
@Zorro | 31-10-25 | 21:00 | 275 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.