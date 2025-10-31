Halloween, na identiteitspolitiek en Dan Karaty misschien wel ons meest overbodige importeersel uit de Verenigde Staten. We hadden al een feestdag waarop koters kunnen aanbellen om al zingend snoepgoed te eisen en laten we niet doen alsof dat an sich nog niet eng genoeg is. Maar oké. Het is (verdomme!) een kinderfeest en wij zijn de laatsten die zich daar ooit tegenaan zouden bemoeien, dus een avondje extra hard griezelen om alvast te wennen aan de politieke thriller die ons de komende maanden te wachten staat kan er wel vanaf. Komt 'ie: De duisternis valt over 't land, er kruipen monsters uit het Haagse zand. Ze grommen zacht van 'het kan wél', als 't maanlicht valt op hun groene vel. Plots een koude rilling door uw hart, Geert Wilders speelt Mario Kart, als een vreemde krijst 'Verstop u vlug, misschien komt straks De Heks terug!'. Een nieuwe macht, een nieuwe tijd, zoekt bloeddorstig naar een meerderheid. Premier Rob Jetten komt aan zet en bouwt zijn horrorkabinet. Zijn klauwen scherp, zijn krachten zacht. De klok slaat dadelijk middernacht. Angstig beeft de ganse natie, 't is bijna tijd voor de formatie! Muhahahaahaha HAHAHAHAHAHAHA