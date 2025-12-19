achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Statiegeldmaffia faalt hopeloos, heeft 'oorlogskas' van ZES HONDERD MILJOEN EURO

Uw: euro's

600 miljoen voor: dit

Hé maar wacht even. In zo'n beetje geen enkele stad is meer een openbare prullenbak te vinden en de openbare prullenbakken die er wel zijn zien er allemaal uit alsof ze net door The Birds van Hitchcock zijn bezocht omdat er een stel statiegeldverzamelaars doorheen heeft zitten neuzen, in de supermarkt is de helft van de keren de legeflessenautomaat kapot en de club die verantwoordelijk is voor deze TOTALE MISLUKKING heeft 600 miljoen euro in kas zitten. "„Dat wil niet zeggen dat het hele bedrag afkomstig is uit niet uitgekeerd statiegeld. Het overgrote deel is een tijdelijk saldo van bijdragen uit het bedrijfsleven”, zegt financieel directeur Jeroen Kluiters." Ja nou en financieel directeur Jeroen Kluiters. Je hebt zeshonderd miljoen euro op de bank (hierrr pdf, pagina 17, 'liquide middelen'). Zes. Honderd. Miljoen. Euro. Weet je hoeveel blikjes met statiegeld je daar voor kunt kopen? Zeshonderd miljoen euro. Voor zeshonderd miljoen euro kun je alle lege flessen een eigen pendelbus naar Ter Apel geven. Zeshonderd miljoen euro in kas. En er zo'n puinzooi van maken. Zes. Honderd. Miljoen. Euro. GA EENS WERKEN DAN, VERPACT!

Tags: verpact, statiegeld, zeshonder miljoen euro
@Ronaldo | 19-12-25 | 13:20 | 146 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

PERMABAN statiegeld hoarders uit supermarkten

Motie mede ondertekend door Mosterd, Struikrover, Paternotte en GU

@Pritt Stift | 22-09-23 | 10:01 | 294 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.