Statiegeldmaffia faalt hopeloos, heeft 'oorlogskas' van ZES HONDERD MILJOEN EURO
Uw: euro's
600 miljoen voor: dit
Hé maar wacht even. In zo'n beetje geen enkele stad is meer een openbare prullenbak te vinden en de openbare prullenbakken die er wel zijn zien er allemaal uit alsof ze net door The Birds van Hitchcock zijn bezocht omdat er een stel statiegeldverzamelaars doorheen heeft zitten neuzen, in de supermarkt is de helft van de keren de legeflessenautomaat kapot en de club die verantwoordelijk is voor deze TOTALE MISLUKKING heeft 600 miljoen euro in kas zitten. "„Dat wil niet zeggen dat het hele bedrag afkomstig is uit niet uitgekeerd statiegeld. Het overgrote deel is een tijdelijk saldo van bijdragen uit het bedrijfsleven”, zegt financieel directeur Jeroen Kluiters." Ja nou en financieel directeur Jeroen Kluiters. Je hebt zeshonderd miljoen euro op de bank (hierrr pdf, pagina 17, 'liquide middelen'). Zes. Honderd. Miljoen. Euro. Weet je hoeveel blikjes met statiegeld je daar voor kunt kopen? Zeshonderd miljoen euro. Voor zeshonderd miljoen euro kun je alle lege flessen een eigen pendelbus naar Ter Apel geven. Zeshonderd miljoen euro in kas. En er zo'n puinzooi van maken. Zes. Honderd. Miljoen. Euro. GA EENS WERKEN DAN, VERPACT!
Reaguursels
