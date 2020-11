Ik lees de suggestie dat de spruitjes een grap zijn.

Nu is het zo dat de suggestie dat Zwarte Piet een racistische figuur zou zijn 15 jaar geleden ook door iedereen als grap werd gezien. Wat hebben we gelachen.

En nu? Zwarte Piet is weg en met hem, vermoed ik, ook het Sinterklaasfeest. Het kan één of twee jaar duren, maar dan zie je in december alleen nog die vette Santa Claus.

Wat humor is en wat niet is in deze zaken onduidelijk.

Sinterklaas was altijd een nationale figuur wiens autoriteit boven elk politiek of ander gekibbel verheven was. Sinds de ZP-acties kan dat niet meer en daarmee is de lol er voor de Sint, denk ik, ook helemaal af. Nederland heeft zich behalve zijn monetaire en politieke zelfstandigheid ook zijn belangrijkste nationale traditie laten afpakken. Nu komt er zo'n verhaal over Sint Maarten. In mijn ogen is dat al een achterhoedegevecht.