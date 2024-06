Volt!

Je zou haast vergeten omdat Laurens Dassen vrijwel nooit aanschuift bij de NPO, maar de politieke partij VOLT bestaat ook nog. En ze hebben zelfs een co-lijsttrekker. En die heeft een video. En die hebben wij gekeken. Het resultaat leest u: na de breek.

Durf ik wel?

Oh jee. Wat een vraag. Durf ik wel? Wat? Wie? Waarom? Spannend! We zijn meteen geïnteresseerd.

Is de vraag die ik mezelf stelde, voordat ik besloot kandidaat te worden

Wat een prachtig persoonlijk verhaal. Ze vroeg zich af of ze wel durfde. Waarom, dat weten we niet, maar dat zullen we vast nog wel horen. Wie is 'ze' eigenlijk?

Ik ben Anna,

Ah, Anna. Anna is dus iemand die niet zomaar kandidaat durft te worden, maar zich eerst afvraagt of ze zich dat wel durft. Een interessante vraag.

co-lijsttrekker van Volt

Co-lijsttrekker? Wat is dat nu weer? Wij hebben de lijst van Volt opgezocht. Op 1: Reinier van Lanschot. Op 2: Anna Strolenberg. En die is dus co-lijsttrekker. Aha. Zo is Feyenoord co-kampioen van Nederland geworden dit jaar. En waren de Duitsers co-winnaar van de Tweede Wereldoorlog.

Als je de politiek volgt via de media, dan lijkt het alleen maar om schreeuwen te gaan, om het uitvergroten van verschillen

Ah, een aanval op de media! Nou dan zullen er binnenkort wel weer heel veel deskundigen opduiken die zeggen dat Volt hiermee de wortel aan de bijl van de rechtsstaat zet. Oh nee.

En het toppunt daarvan was voor mij de val van het kabinet

Ho wacht wat gebeurt hier, dit gaat niet over de media, dit gaat over...

Toen de grootste partij van het land

Ho wacht ho. Gaat Anna hier nou de verschillen met de VVD uitvergroten?

besloot om politiek gewin boven oplossingen te plaatsen

Yup. Een aanval op de VVD. Prima, maar wel een beetje gek voor iemand die net heeft gewaarschuwd voor schreeuwen en het uitvergroten van verschillen.

Toen wist ik, ik ga het Europees Parlement in

Okeetjes. Anna durfde eerst zich niet kandidaat te stellen (waarom niet, dat weten we nog steeds niet) maar toen ze zag dat de VVD een kabinet liet vallen wist ze opeens dat ze het Europees Parlement in ging. En ze houdt niet van het uitvergroten van verschillen.

Want ik zie zoveel mensen om me heen die behoefte hebben aan nuance en aan mensen die staan voor hun idealen

Nuance én staan voor je idealen. Dus als je dan heel erg aan het staan bent voor je idealen, en iemand zegt, 'maar heb je hier al aan gedacht, dat zit toch genuanceerder', dat je dan meteen toegeeft, omdat je best wilt staan voor je idealen, maar dan wel graag genuanceerd. Een beetje alsof je niet van het uitvergroten van verschillen houdt, maar wel de VVD aanvalt.

En daarmee werd de vraag 'durf ik wel?' niet meer relevant

Wacht. We begonnen met die vraag, maar die was eigenlijk niet relevant, omdat Anna heel veel mensen om zich heen zag die behoefte hebben aan nuance en aan mensen die staan voor hun idealen, en omdat het kabinet is gevallen. Waarom was die vraag in het begin dan eigenlijk wel relevant?

Volt werd een succes!

Werd Volt nou een succes omdat Anna eerst niet durfde? Wij zijn een beetje de draad kwijt...

Dus ik weet zeker: dit avontuur kan ik, en kunnen wij als Volt ook!

'Dus'? Hoezo 'dus'? Durft ze nou omdat Volt een succes werd? Of door de behoefte aan nuance en aan staan voor je idealen? Of omdat het kabinet is gevallen?

Er staat zoveel op het spel, maar er zijn mensen die laten zien dat het kan

Wat staat er op het spel? Wat kan er?

Mensen die in het dagelijks leven iets positiefs doen voor de toekomst

Wat hebben mensen die in het dagelijks leven iets positiefs doen voor de toekomst nou te maken met waarom Anna het Europees Parlement in wil? En wat wil ze daar eigenlijk gaan doen?

Zoals wat vaker vega eten, een moeilijk gesprek over de politiek aan te gaan of door de klimaatmars te lopen

Zijn die dingen nu verboden? Is een grammaticaal correcte Nederlandse zin verboden?

Wat jij ook doet, op jouw manier, jij laat durf zien!

Wat hebben wij hier nou weer mee te maken opeens? Hoezo laten wij durf zien? Wij durven helemaal niks! En we weten nog steeds niet wat Anna nou eigenlijk gaat doen voor Volt.

Stem op 6 juni Volt!