GeenStijl pleit voor een BackBenchers Drempel in de Tweede Kamer. Dat kondigen wij via op welingelichte kringen, namelijk deze website. Ons wetenschappelijk bureau is nog druk bezig met onderzoek hoe hoog de drempel precies moet zijn, maar het doel is in ieder geval dat BackBenchers zoals Silvio Erkelens (portefeuille: stoeptegels, groene groei en 'constitutionele zaken') van de VVD geen spreektijd meer krijgen in de nationale vergaderzaal, zodat ze gewoon de hele dag lekker kunnen Netflixen tot er gestempt moet worden. Zo lang ze maar niet met van die zinloze plannen komen als het verhogen van de kiesdrempel. Het verhogen van de kiesdrempel lost 0 problemen op en levert 1 probleem op namelijk dat het ondemocratisch is. De vorige keer dat er een kiesdrempel werd voorgesteld kwam dat idee van Jan-Jaap van der Wal maar Silvio Erkelens is nog een grotere grapjas dan Jan-Jaap van der Wal. Ook echt een kiesdrempel van 2 procent, dat is net alsof je een condoom omdoet, maar dan alleen tijdens het voorspel. Het onderzoek van het wetenschappelijk bureau van GeenStijl is trouwens afgerond: Silvio Erkelens stond bij de afgelopen verkiezing op nummer 11. Okee dan. IEDEREEN BOVEN PLEK 10 OP DE KIESLIJST GEWOON MUIL HOUDEN IN DE KAMER. Willen jullie meer of minder domme proefballonnen van backbenchers? Dan gaan we dat regelen.