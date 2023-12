Op de valreep toch nog even als een boer met kiespijn lachen in zo'n trieste zaak als de Mallorca-zaak, waarbij een club kneuzen uit Hilversum in een explosie van geweld meerdere mensen half en helemaal (Carlo Heuvelman) uit het leven heeft getrapt. Hoofddader Sanil Boughlalah tegen wie tien jaar cel is geëist ging hedenochtend nog even tekeer tegen de rechtbank: "Kunt u wel slapen 's nachts, wetende dat u een onschuldige in de gevangenis stopt?" Nou lulhoofd, dat vertel je maar lekker wie dan wél penalty's heeft genomen op het hoofd van Carlo. Was het levensgenieter Hein Busschers? Was het die totale gek van een Mees Telkamp? Was het Kaan Birinci? Was het ruitenhater Stan Franken? Was het vervelend rotventje Lukas Onrust? Was het boekhouder Daan van Stapele? Of blijven de feiten: heel blij zijn dat je een gevecht hebt 'gewonnen', sporen proberen uit te wissen, van het eiland vluchten, met je vriendjes afspreken om je bek te houden, getuigen bedreigen, fantaseren om een baksteen bij GeenStijl naar binnen te smijten (lol + lol = hihi) en ingestudeerde plichtmatigheden meegeven aan de familie van Carlo?