Wat het Openbaar Ministerie óók kan doen, is de foto van kroongetuige Nabil B. gewoon overal ophangen op de ronselpleintjes in Amsterdam-West en dan is die pleister er maar in één keer af. Want eerst hadden we 'Prutsfaal! OM deelt foto maffia-kroongetuige uit'. Toen kregen we 'OM verspreidt opnieuw een foto van kroongetuige Nabil B.'. Vervolgens kwam er 'OM-prutsers delen opnieuw foto kroongetuige uit', en dat was eigenlijk al opnieuw opnieuw. En in het kader van een ezel stoot zich niet negenhonderd keer aan dezelfde steen hebben die kneuzen van het OM nu opnieuw opnieuw OPNIEUW een foto van kroongetuige Nabil B. verspreid. Voor de VIERDE keer. In iedere organisatie ter wereld kun je wieberen als je het vier keer verneukt, maar bij het Openbaar Ministerie mag je net zolang aanmodderen tot er (meer) doden vallen. Nou ja, gelukkig is die Taghi zo'n aimabele en innemende knaap.