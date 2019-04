"Door een grote blunder bij justitie is de foto van de belangrijke kroongetuige in het proces tegen ’s lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi in de strafdossiers van alle verdachten terecht gekomen." Een grote blunder, dat is een eufemisme voor GODNONDEJU stelletje faalhazende fopspeurneuzen, jullie zaten zeker weer te druk te partnerswappen tussen de kantoorsanseferia's om op je saeck te letten!? Op de uitgelekte foto staat kroongetuige Nabil Bakkali, de zingende broer van de vorig jaar in zijn eigen zaak geliquideerde en onschuldige Redouan Bakkali, die ook al niet goed beveiligd werd door justitie. (De rest van z'n familie is overigens het beschermen niet waard maar dat terzijde.) Er is vandaag een zitting in de zogenaamde Marengo-zaak, die gaat over minimaal 3 liquidaties en 5 pogingen tot moord, en sommige verdachten zijn uit veiligheidsoverwegingen zelfs per heli aangevoerd. Maar een foto van een kroongetuige kan zomaar tijdens het oversteken tussen koffiemachine en rechtbankgarderobe uit een bruine dossiermap in de goot glijden, waar de ratten van de Mocromaffia er eens lekker aan kunnen snuffelen. Tante Sas is live in de bunker op Schiphol bij de pro forma-zitting tegen zeven verdachten - allemaal onderknuppels, want capo di tutti capi Ridouan Taghi ligt ergens in Cassablanca op het strand.