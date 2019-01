Familie van kroongetuigen beschermen deed het OM best wel matig, want Reduan Bakkali is dood. Nu er is overgetoept op de beveiliging blijkt het gruwelijk duur en gaat de familie totaaaal niet lekker. HET IS OOK NOOIT GOED

Ene Nabil B. legde belastende verklaringen af over Ridouan Taghi en Saïd Razzouki en daarop werd zijn volstrekt onschuldige broer, ondernemer Reduan Bakkali, doodgeschoten. Wie zingt laat z'n broer slapen, zeg maar. Totale faal van het OM natuurlijk en inmiddels krijgt de familie van Nabil wél bescherming, maar volgens het AD ligt iedereen met elkaar én met het OM in de clinch. Het begint al als de familie direct na de moord op Reduan wordt ondergebracht in hotels in binnen- en buitenland, sommige familieleden in een luxehotel. "Het levert meteen scheve gezichten op bij enkele familieleden, die menen dat zij ook meer luxe verdienen. Als iedereen weer in Nederland terugkeert en onderdak heeft gevonden in een door justitie goedgekeurd en beveiligd safehouse, is er binnen een mum van tijd opnieuw gedoe. Ditmaal over auto's. Want waarom rijdt de ene broer in een dure luxe auto en moet de ander in een veel kleiner en minder luxe model rondrijden? Er kan niet eens een navigatiesysteem vanaf, fulmineert een familielid boos."

Welnu, die familie heeft iets verschrikkelijks meegemaakt en ze verdienen natuurlijk goede en gedegen bescherming. Dus kom niet aan met 'alle familie van kroongetuigen het land uit' - een klein en verrot deel van de familie van kroongetuigen verpest het immers weer eens voor de goedwillende meerderheid van de familie van kroongetuigen. Maar als iedereen continu bezig is met afgunst, nijd, jaloezie, vergelijken met anderen, ikke-ikke-ikke en vooral géld, dan houdt het wel effe een keertje op. Zo weigert een broer alle woningen die hij aangeboden krijgt want niet goed genoeg. "Terwijl hem heel goede woningen zijn aangeboden, die de gemiddelde Nederlander echt niet kan betalen", aldus een betrokkene. Voorts krijgt een deel van de familie DKDB-beveiliging (niveautje Geert Wilders zeg maar) en een ander deel moet het doen met een alarmknop en patrouillewagens. Ook dat zorgt weer voor gezeik, waarom zij wel en waarom ikke niet. Daarnaast boekt de familie een geheel verzorgde reis naar een pretpark en dat wordt doodleuk ingeleverd als declaratie. Scheve gezichten natuurlijk. "En kogelwerende dekens ter waarde van duizenden euro’s, die niet nodig zijn. Waarom moeten wij die betalen?" Nou om lekker sliep uitend onder te kruipen als er iemand met een AK in je slaapkamer staat natuurlijk. Een van de familieleden heeft zelfs een kort geding aangespannen tegen het OM: "Eiste meer geld en meer beveiliging."

En zo zien jullie maar weer, kindertjes. Als je kan kiezen tussen een saai leven als boekhouder en iedere dag om 5 uur thuis en bij die dooie Jeanet die weer een vervelend kopje soep heeft gemaakt op de hoekbank van Loods 5, of 'iets in de cokehandel'... Kies dan niet meteen voor de cokehandel. Slaap er gewoon nog een nachtje over.