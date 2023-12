Weet u waar de huisdieren ook gestresst raken van het geknal? Waar de oudjes ook wel eens schrikken van onverwachte ontploffingen? In Oekraïne, waar het vuurwerkseizoen inmiddels al 673 dagen duurt. Op de bovenstaande video uitstekend in beeld gebracht door een Turkse zeeman in de haven van Odessa, waar het luchtafweergeschut helemaal losgaat op inkomende Russische drones. De aanval is mogelijk een vergelding voor het vuurwerk dat de Russen afgelopen weekend zelf ontvingen toen de thuisploeg het Russische landingsschip Novocherkassk in de Krim wist te vernietigen, zoals te zien in de video na de breek. De uitwisselingen zijn typerend voor deze voortslepende hel waar de verliezen aan beide kanten zich opstapelen, terwijl winst voor beide partijen uitblijft. Een situatie die nog een tijdje kan aanhouden nu de VS 250 miljoen dollar aan wapensteun overmaakt aan de blauwgele thuisstrijders en de EU een pakket van 20 miljard euro probeert samen te stellen. Kleine lichtpuntjes in de verder donkere toekomst voor Oekraïne dat ook ziet dat steunpakketten steeds vaker vertraging oplopen of sneuvelen door een afgenomen interesse in deze Oost-Europese strijd. Nu zelfs de westerse partners niet meer geloven in een totale overwinning van Zelensky en alvast voorsorteren op de onvermijdelijke onderhandelingen, gloort het einde van het Oekraïense vuurwerkseizoen aan de horizon. En hoewel de inwoners ongetwijfeld smachten naar een vuurwerkvrije zone, valt die dadelijk mogelijk niet onder het bestuur waar ze op hoopten.