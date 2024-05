Stel dat Engeland wel een land en geen Pakistaanse dagopvang onder Indiaas bewind was, dan zou het een heel vreemd land zijn. En nu dus weer de bovenstaande kwestie waarin een wet bedoeld om de bruinen te beschermen tegen Adolf Hitler als defecte Qassam-raket landt op een ziekenhuis vol bruine kinderen.

Want wat blijkt? Niet-blanke Britten zijn onderling ook racistisch. En we zouden hedendaags zelfs aandurven; nog veel racistischer dan blanken, en dan vooral de moslims. De bovenstaande casus betreft lerares Marieha Hussein die haar baan verloor omdat ze een protestbord droeg met daarop donkerwitte premier Rishni Sunak en toenmalig MinBin Suella Braverman onder een kokosboom tussen de kokosnoten.

Volgens haar was dat dus geen racistische apenverwijzing, maar een Bounty-verwijzing, want kokosnoten zijn "brown on the outside, with white-supremacist values on the inside."

Wat Marieha Hussein, naar eigen zeggen van Pakistaanse komaf, dan zo racistisch en ophitsend vond? Dat Braverman zei dat grooming gangs die inheemse Britse meisjes decennia lang op industriële schaal verkrachtten en uitbuitten "overwegend uit Pakistaanse mannen bestonden".

Mop, DAT WAS OOK ZO. Zin in meer van dit.