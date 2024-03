Gedoe in Amstelveen, waar de politie een gebied rondom het winkelcentrum Stadshart heeft afgezet vanwege een "verdachte situatie". Wat en hoe is momenteel niet bekend, maar de situatie wordt bijzonder serieus genomen. De politieheli hangt boven het gebied en een arrestatieteam en explosievenexperts zijn aanwezig. Naar verluidt is het busstation ontruimd en staan enkele bussen stil in het ontruimde gebied. Of deze bussen iets met de verdachte situatie te maken hebben, is nog onduidelijk.

POLITIEUPDATE: "De melding was dat iemand in de betreffende bus mogelijk een verdacht pakketje bij zich zou hebben. Wij hebben een verdachte in de bus aangehouden."

UPDATE: Getuigen zagen de verdachte met handen omhoog uit bus 300 komen, maar het is nog onduidelijk of het verdachte pakketje daadwerkelijk gevaarlijk was of gewoon een misplaatste lunchtrommel.

UPDATE: Loos alarm, het pakketje was geen explosief. De 67-jarige man uit Den Haag die is aangehouden blijft verdachte in de zaak en zal worden verhoord.