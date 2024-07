Terwijl de rest van de wereld naar lekkere Spaanse en Engelse kerels in korte broekjes zat te kijken heeft 'Queer Amsterdam' maar weer eens een statement op de interwebs gejoekeld. U kent Queer Amsterdam van het verbieden van Israëlische vlag tijdens de Pride Walk, waar de Israëlische vlag nu toch niet verboden wordt. En daarom doen hullie van Queer Amsterdam dus NIET MEER MEE. Want bij Queer Amsterdam houden ze van compromissen, behalve van compromissen met Joden en Israël. Want anders "we lose sight of who we are and what we stand for." En voor de duidelijkheid: Queer Amsterdam staat dus voor de Israëlische vlag verbieden. Queer Amsterdam staat zelfs zo erg voor de Israëlische vlag verbieden, dat die hele Pride Walk ze verder gestolen kan worden als een vlag van een ander land wordt toegestaan. Wij hebben nu al zin in de compromissen die Queer Amsterdam moet gaan sluiten met andere clubjes die ook een hekel hebben aan 'zionisme' maar zo werkt het natuurlijk niet.