Kijk, iedereen kan wel zeggen dat in dit land allerlei tradities, zoals de Tweede Wereldoorlog een beetje waardig herdenken, verloren gaan. Maar! Daar krijgen we weer andere schitterende tradities voor in de plaats. Zo werd vorig jaar op 7 oktober de vlag van Israël neergehaald in Rotterdam. En dat is nou weer gebeurd. Voor sommige mensen is dit misschien even wennen, maar hee. Het mag schuren en ook dat hoort bij een vrije democratie!